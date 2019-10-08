Узбецький боєць ММА Бекзот Нурматов помер від крововиливу у мозок після бою.

В ніч з 6 на 7 жовтня помер узбецький боєць ММА Бекзот Нурматов.

4 жовтня він поступився рішенням суддів представнику Росії Беслану Ісаєву на турнірі АСА у російському Грозному.

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Причиною смерті 28-річного Нурматова називають крововилив у мозок.

Кар’єру бійця в ММА Нурматов розпочав у грудні 2016 року. На його рахунку одна перемога і чотири поразки в змішаних єдиноборствах.

Раніше Федерація футболу Нігерії повідомила про смерть колишнього форварда національної команди Ісаака Проміса у віці 31 року.

Фото: UFCBET

Джерело: Prosports