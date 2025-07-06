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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
3 хв.

Оззі Осборн завершив кар’єру гучним шоу в Бірмінгемі

Оззі Осборн

Оззі Осборн – легендарний британський рокер офіційно завершив свою концертну кар’єру, виступивши на масштабному фестивалі Back To The Beginning у рідному Бірмінгемі, повідомляє Independent.

Оззі Осборн завершив карʼєру 

Особливим моментом вечора стало возз’єднання оригінального складу Black Sabbath — вперше за 20 років разом із Осборном на сцену вийшли Тоні Айоммі, Гізер Батлер і Білл Ворд.

– Це означає для мене все. Я вічно буду їм вдячний за те, що вони прийшли заради мене і моїх шанувальників. Мені важко висловити це словами – я відчуваю неймовірні емоції та справжню вдячність, – поділився Осборн.

Через хворобу Паркінсона, діагностовану ще у 2020 році, артист виступав сидячи – на символічному чорному троні з крилами.

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Після завершення концерту на сцену винесли торт, а небо над стадіоном Villa Park освітили феєрверки.

Оззі виконав свої знакові сольні хіти, емоційно звернувшись до публіки: “Так здорово знову бути на цій чортовій сцені, ви навіть не уявляєте”.

Фестиваль, що тривав 10 годин без перерв, зібрав культових представників метал-сцени: Metallica, Guns N’ Roses, Alice in Chains та інших.

Музичним директором події виступив Том Морелло (Rage Against the Machine, Audioslave), а ведучим став актор Джейсон Момоа.

Це був перший публічний виступ Осборна за останні шість років.

У лютому 2023 року він вже оголосив про завершення концертної діяльності, проте лише зараз рокер офіційно попрощався зі сценою.

Нагадаємо, у травні 2025 український боксер, чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, WBC та IBO Олександр Усик повідомив про завершення кар’єри у 38 років.

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