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Факти / Україна

На Закарпатті стався землетрус

У Закарпатській області зареєстрували землетрус.

На Закарпатті стався землетрус

На Закарпатті в районі села Колочава зареєстрували землетрус.

Згідно з даними обробки мережі сейсмічних станцій Відділу сейсмічності Карпатського регіону ІГФ НАН України, 28 вересня в 15.43 зареєстровано землетрус.

Читайте: Землетрус в Індонезії: кількість жертв зросла до 30

Магнітуда по довжині записи MD = 2.0, а глибина гіпоцентру 3.8км.

Раніше Факти ICTV писали, що у Стамбулі стався землетрус магнітудою 5,7. Внаслідок цього десятки людей постраждали, а сотні будівель отримали значні пошкодження.

Фото: Dreamstime

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