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Факти / Надзвичайні події

Не поступився дорогою: у Києві водій вистрілив в обличчя пішоходу

У Києві сварка водія та пішохода закінчилася стріляниною.

Не поступився дорогою: у Києві водій вистрілив в обличчя пішоходу

У Києві на Троєщині постраждалий переходив дорогу, а через те, що водій автомобіля Hyundai не поступився дорогою чоловікові – у них виник конфлікт.

Після чого водій дістав пістолет та кілька разів вистрілив.

Читайте: Кинув коктейль Молотова: спалили авто керівника Одеської митниці

Зброя була заряджена гумовими кулями, одна з них потрапила в обличчя потерпілому.

Водія затримали правоохоронці.

Раніше Факти ICTV писали, що у Харкові у дворі будинку на вул. Чайковського, 6 підірвали Toyota Camry, де всередині був чоловік.

Джерело: Київ Оперативний

Фото: Київ Оперативний

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