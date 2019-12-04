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Факти / Україна

Пожежа в Одесі: у ДСНС назвали попередню причину

Пожежа в коледжі економіки, права і готельно-ресторанного бізнесана в Одесі почалася в закритому кабінеті на третьому поверсі.

Пожежа в Одесі: у ДСНС назвали попередню причину

Причиною пожежі в коледжі Одеси, за попередніми даними ДСНС, став несправний подовжувач.

Пожежа почалася в закритому кабінеті на третьому поверсі.

Пожежники продовжують проливку будівлі. В деяких місцях ще спалахують вогники.

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Працівники поліції та слідчі всередину будівлі не заходять через небезпеку обвалення стін.

Нагадаємо, вранці 4 грудня в коледжі економіки, права і готельно-ресторанного бізнесу в Одесі спалахнула пожежа. Загинула студентка навчального закладу.

Близько 19.30 рятувальникам вдалося загасити пожежу. Після цього вони почали пошуки тіл загиблих.

Джерело: Думская

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