В Яготині Київської області введено спецоперацію Грім для затримання озброєного чоловіка, який з рушниці обстріляв екіпаж поліції.
Через неправильну парковку автомобіля, який загородив проїзд, стався конфлікт.
На місце прибула група реагування патрульної поліції Яготина.
У цей час зловмисник з рушниці почав стріляти у патрульних – пошкоджено службове авто, поліцейські не постраждали.
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Після цього чоловік зі зброєю заховався на власному подвір’ї.
Для його затримання введено поліцейську спецоперацію Грім.
На місці працюють слідчо-оперативна група, експерти-криміналісти та бійці спецпідрозділу.
В Яготині під Києвом чоловік відкрив стрілянину по копам з рушниці / 2 фотографии
Навесні на Київщині чоловік напав на поліцейських із сокирою.
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