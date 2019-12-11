В Яготині Київської області введено спецоперацію Грім для затримання озброєного чоловіка, який з рушниці обстріляв екіпаж поліції.

Через неправильну парковку автомобіля, який загородив проїзд, стався конфлікт.

На місце прибула група реагування патрульної поліції Яготина.

У цей час зловмисник з рушниці почав стріляти у патрульних – пошкоджено службове авто, поліцейські не постраждали.

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Після цього чоловік зі зброєю заховався на власному подвір’ї.

Для його затримання введено поліцейську спецоперацію Грім.

На місці працюють слідчо-оперативна група, експерти-криміналісти та бійці спецпідрозділу.







В Яготині під Києвом чоловік відкрив стрілянину по копам з рушниці / 2 фотографии

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