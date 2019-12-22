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Факти / Надзвичайні події

У США сталася стрілянина під час вечірки – 13 постраждалих

В американському Чикаго під час домашньої вечірки почалася стрілянина, у результаті якої постраждали 13 осіб.

Пістолет

Через суперечку на вечірці в американському Чикаго відбулася стрілянина.

У результаті події вогнепальні поранення отримали 13 осіб у віці 16-48 років. Четверо з них перебувають у критичному стані.

Зараз поліція проводить допит двох осіб. Одного з них затримали з пістолетом, а другий поранений.

Зброю було конфісковано правоохоронцями.

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За попередньою інформацією, стрілок відкривав вогонь “в сліпу” по людям, які бігли з вечірки.

Інформації про нападника не надали, його особа також залишається невідомою.

Поліція стверджує, що стрілянина в Чикаго є “одиничним випадком”.

Факти ICTV також писали про те, що у Москві на Луб’янці чоловік відкрив стрілянину біля будівлі ФСБ.

У результаті загинув один співробітник служби, ще двоє отримали серйозні поранення. Самого нападника нейтралізували.

Джерело: AP News

Фото: Dreamstime

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