У США сталася стрілянина під час вечірки – 13 постраждалих

В американському Чикаго під час домашньої вечірки почалася стрілянина, у результаті якої постраждали 13 осіб.
Через суперечку на вечірці в американському Чикаго відбулася стрілянина.
У результаті події вогнепальні поранення отримали 13 осіб у віці 16-48 років. Четверо з них перебувають у критичному стані.
Зараз поліція проводить допит двох осіб. Одного з них затримали з пістолетом, а другий поранений.
Зброю було конфісковано правоохоронцями.
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За попередньою інформацією, стрілок відкривав вогонь “в сліпу” по людям, які бігли з вечірки.
Інформації про нападника не надали, його особа також залишається невідомою.
Поліція стверджує, що стрілянина в Чикаго є “одиничним випадком”.
Факти ICTV також писали про те, що у Москві на Луб’янці чоловік відкрив стрілянину біля будівлі ФСБ.
У результаті загинув один співробітник служби, ще двоє отримали серйозні поранення. Самого нападника нейтралізували.