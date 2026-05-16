Сьогодні вранці, 16 травня, пролунали вибухи у Запоріжжі.

Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Вибухи у Запоріжжі сьогодні, 16 травня

Перед вибухами у Запоріжжі військові повітряних сил попереджали про загрозу російських ударних дронів.

Зараз дивляться

За словами Івана Федорова, внаслідок ворожої атаки двоє чоловіків 30 та 40 років дістали осколкові поранення. Служби наразі обстежують територію ворожого удару.

Нагадаємо, 15 травня також пролунали вибухи у Запоріжжі. Тоді три людини постраждало – 76-річна та 64-річна жінки, та чоловік 71 року.

28 квітня російські дрони вдарили по одній із зупинок громадського транспорту у Запоріжжі. Поранення дістали двоє чоловіків віком 40 та 45 років.

Уранці 22 квітня РФ вдарила по транспортній інфраструктурі міста Запоріжжя. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще одна дістала поранення.

20 квітня ворожі ударні дрони також атакували Запоріжжя. Вибухами пошкодило приватні будинки і нежитлові будівлі. Загинула одна людина, ще четверо людей постраждало, серед них – 10-річна дитина.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 543-ю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.