У Львівській області вночі зафіксували землетрус від 0 до 2 балів.

В Україні зафіксували землетрус у Львівській області. Підземні поштовхи сягнули двох балів.

3 грудня о 23 год. 25 хв. 48c. у районі села Станіславчик Бродівського району між Радеховом та Бродами зафіксовано землетрус.

За даними обробки мережі сейсмічних станцій Відділу сейсмічності Карпатського регіону ІГФ НАН України, магнітуда за довжиною запису становила МD=2.2, клас К=8.0

Глибина гіпоцентру 5,7+-1,7.

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За шкалою інтенсивності MSK-64 – це невідчутний землетрус – від 0-2 бали. Інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей, а струси землі виявляються і реєструються тільки сейсмографами.

Нагадаємо, внаслідок потужного землетрусу в Адріатичному морі біля узбережжя Албанії, за останніми даними, загинули 13 людей, ще 600 травмовано.

Джерело: Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА