PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Двоє людей постраждали внаслідок вибуху на Одещині

У селі Світле на Одещині в дачному кооперативі стався вибух газового балону, в результаті чого постраждали двоє людей.

Двоє людей постраждали внаслідок вибуху на Одещині

На Одещині в селі Світле в дачному кооперативі Світанок стався вибух газового балону в приватному житловому будинку.

Внаслідок спалаху постраждали чоловік і жінка, яких госпіталізували медики.

Читайте: У Полтавській області стався вибух у житловому будинку, є жертва

На місці події вогнеборці встановили, що в підвальному приміщенні стався спалах газоповітряної суміші з подальшим факельним загорянням газу з балону.

Раніше Факти ICTV писали про те, що вибух в Харкові повністю зруйнував гараж.

Джерело: ДСНС

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Жінка військовий
Синяк замазала, зуби приклеїла: рядова Куліш розповіла подробиці побиття
У Полтавській області стався вибух у житловому будинку, є жертва
У Полтавській області стався вибух у житловому будинку, є жертва
Вибух гранати у Волзі:
Вибух гранати у Волзі: власника авто засудили до п’яти років
Вилетіли вікна і двері: у Львові стався вибух у багатоповерхівці
Вилетіли вікна і двері: у Львові стався вибух у багатоповерхівці
Побили і змусили роздягнутися: в Одесі підлітки катували 11-річного хлопчика
Побили і змусили роздягнутися: в Одесі підлітки катували 11-річного хлопчика
На территории школы в Одесской области нашли более 300 гранат и снарядов
На території школи в Одеській області знайшли понад 300 снарядів та гранат
Народила в туалеті та кинула помирати в фекаліях: під Одесою засудили жінку
Народила в туалеті та кинула помирати в фекаліях: під Одесою засудили жінку
Постраждалим та сім’ям загиблих у пожежі в Одесі виділять 3 млн грн допомоги
Постраждалим та сім’ям загиблих у пожежі в Одесі виділять 3 млн грн допомоги
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка