Двоє людей постраждали внаслідок вибуху на Одещині

У селі Світле на Одещині в дачному кооперативі стався вибух газового балону, в результаті чого постраждали двоє людей.

На Одещині в селі Світле в дачному кооперативі Світанок стався вибух газового балону в приватному житловому будинку.

Внаслідок спалаху постраждали чоловік і жінка, яких госпіталізували медики.

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На місці події вогнеборці встановили, що в підвальному приміщенні стався спалах газоповітряної суміші з подальшим факельним загорянням газу з балону.

Раніше Факти ICTV писали про те, що вибух в Харкові повністю зруйнував гараж.