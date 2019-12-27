Близько 8.00 рейсовий автобус Mercedes-Benz Vario сполученням Вараш-Львів зіткнувся з мікроавтобусом Opel Movano, що рухався у зустрічному напрямку.

Внаслідок ДТП травмовано обох водій та шістьох пасажирів автобуса.

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За кермом автобуса Mercedes-Benz перебував 55-річний житель Рівненської області, мікроавтобусом Opel Movano кермував 32-річний житель Іваничівського району.

Причини та обставини аварії з’ясовує поліція.







На Волині у ДТП з рейсовим автобусом постраждали вісім осіб / 2 фотографии

Раніше Факти ICTV писали про те, що на Закарпатті авто врізалось в автобусну зупинку. В результаті зіткнення загинула 17-річна дівчина. До лікарні госпіталізували 20-річного чоловіка.