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Факти / Надзвичайні події

У Харкові електричка на смерть збила чоловіка

У Харкові на залізничній станції електричка збила чоловіка. Від отриманих травм потерпілий помер.

У Харкові електричка на смерть збила чоловіка

У Харкові на залізничній станції Липовий Гай електричка сполученням Харків-Лозова збила на смерть 51-річного жителя міста Дергачі.

– Чоловік з’явився перед поїздом раптово. Для зупинки потяга машиніст застосував екстрене гальмування. Однак зіткнення уникнути не вдалося, – розповіли в ГУ НП у Харківській області.

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В результаті отриманих травм чоловік помер.

У зв’язку з подією рух транспорту було призупинено на 2 години.

Раніше Факти ICTV писали, що у Запоріжжі невідомий чоловік проник до лікарні та вбив одного з пацієнтів. Сусіди у палаті злочинця не бачила, бо спали.

Джерело: Нацполіція

Фото: Dreamstime

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