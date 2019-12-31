У Харкові електричка на смерть збила чоловіка

У Харкові на залізничній станції електричка збила чоловіка. Від отриманих травм потерпілий помер.
У Харкові на залізничній станції Липовий Гай електричка сполученням Харків-Лозова збила на смерть 51-річного жителя міста Дергачі.
– Чоловік з’явився перед поїздом раптово. Для зупинки потяга машиніст застосував екстрене гальмування. Однак зіткнення уникнути не вдалося, – розповіли в ГУ НП у Харківській області.
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В результаті отриманих травм чоловік помер.
У зв’язку з подією рух транспорту було призупинено на 2 години.
Раніше Факти ICTV писали, що у Запоріжжі невідомий чоловік проник до лікарні та вбив одного з пацієнтів. Сусіди у палаті злочинця не бачила, бо спали.
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