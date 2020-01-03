В Україні чоловік з’їв домашню консерву і помер від ботулізму

В Україні від ботулізму помер 59-річний чоловік, який вживав консерву зі свинини домашнього приготування.

Хворий 59-річний чоловік мав важкий перебіг ботулізму. Навіть після введення сироватки і трьох операцій стан пацієнта погіршувався, в результаті чого він помер.

Напередодні чоловік вживав консерву зі свинини домашнього приготування.

У Центрі громадського здоров’я нагадали, щоб вберегтися від ботулізму, потрібно уникати споживання в’яленої, копченої, солоної та консервованої риби, м’ясних та грибних консервів, консервів домашнього виробництва.

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Також не варто їсти продукти, якщо ви не впевнені, що їх зберігали неналежним чином.

Симптоми ботулізму найчастіше з’являються поступово. З’являється порушення зору, виникають спрага, сухість слизових оболонок, розлад ковтання, може змінитися тембр голосу.

Раніше Факти ICTV писали про те, що у Чернігові троє людей потрапили до реанімації через ботулізм.