PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

В Україні чоловік з’їв домашню консерву і помер від ботулізму

В Україні від ботулізму помер 59-річний чоловік, який вживав консерву зі свинини домашнього приготування.

В Україні чоловік з’їв домашню консерву і помер від ботулізму

Хворий 59-річний чоловік мав важкий перебіг ботулізму. Навіть після введення сироватки і трьох операцій стан пацієнта погіршувався, в результаті чого він помер.

Напередодні чоловік вживав консерву зі свинини домашнього приготування.

У Центрі громадського здоров’я нагадали, щоб вберегтися від ботулізму, потрібно уникати споживання в’яленої, копченої, солоної та консервованої риби, м’ясних та грибних консервів, консервів домашнього виробництва.

Читайте: Ботулізм у Києві: чоловік отруївся консервою зі скумбрії

Також не варто їсти продукти, якщо ви не впевнені, що їх зберігали неналежним чином.

Симптоми ботулізму найчастіше з’являються поступово. З’являється порушення зору, виникають спрага, сухість слизових оболонок, розлад ковтання, може змінитися тембр голосу.

Раніше Факти ICTV писали про те, що у Чернігові троє людей потрапили до реанімації через ботулізм.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка