Після катастрофи літака в Ірані МАУ опублікували інформацію про членів екіпажу. Факти ICTV розповідають про те, що відомо про Сергія Хоменка на даний момент.

Відомо, що Сергій Хоменко, який знаходився в літаку під час катастрофи в Ірані, працював пілотом.

Під час польоту рейсу Тегеран-Київ він виконував роль другого пілота.

Хоменко був досвідченим пілотом, який мав близько 7,6 тис. годин нальоту. У минулому він був командиром підрозділу Військово-Транспортної авіації України Блакитна стежа.

За час роботи Хоменко освоїв пілотування літаків Вoeing-767 і Boeing-737. Його згадують, як справжнього майстра своєї справи.

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Літак компанії МАУ розбився неподалік Тегерана вранці 8 січня. На борту знаходилися близько 170 пасажирів і дев’ять членів екіпажу, які загинули у результаті авіакатастрофи.

Наразі триває розслідування з метою встановити попередню причину катастрофи літака в Ірані. Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що всі попередні версії є спекуляціями.

У МАУ повідомили, що літак не міг розбитися через помилку екіпажу, адже він складався з дуже досвідчених людей.

Вже з’явилися попередні списки загиблих громадян України. Відомо, що серед загиблих найбільше громадян Ірану і Канади.