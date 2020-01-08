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Факты / Происшествия

Авиакатастрофа МАУ в Иране: что известно о пилоте Сергее Хоменко

После катастрофы самолета в Иране МАУ опубликовали информацию о членах экипажа. Факты ICTV рассказывают о том, что известно о Сергее Хоменко на данный момент.

Авиакатастрофа МАУ в Иране: что известно о пилоте Сергее Хоменко

Известно, что Сергей Хоменко, который находился в самолете во время катастрофы в Иране, работал пилотом.

Во время полета рейса Тегеран-Киев он выполнял роль второго пилота.

Хоменко был опытным пилотом, который имел около 7,6 тыс. часов налета. В прошлом он был командиром подразделения Военно-Транспортной авиации Украины Блакитна стежа.

За время работы Хоменко освоил пилотирование самолетов Вoeing-767 и Boeing-737. Его вспоминают, как настоящего мастера своего дела.

Читайте: Самолет МАУ разбился в Иране – реакция мировых СМИ

Самолет компании МАУ разбился неподалеку Тегерана утром 8 января. На борту находились около 170 пассажиров и девять членов экипажа, которые погибли в результате авиакатастрофы.

На данный момент продолжается расследование с целью установить предварительную причину катастрофы самолета в Иране. Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что все предварительные версии являются спекуляциями.

 

В МАУ сообщили, что самолет не мог разбиться из-за ошибки экипажа, ведь он состоял из очень опытных людей.

Уже появились предварительные списки погибших граждан Украины. Известно, что среди погибших больше всего граждан Ирана и Канады.

Фото: Getty Images

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