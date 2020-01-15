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Факти / Надзвичайні події

У США літак скинув пальне над шкільними районами, постраждали люди

У літака авіакомпанії Delta після зльоту з міжнародного аеропорту Лос-Анджелеса виникла проблема з двигуном, через яку повітряне судно потрібно було екстрено повернути на землю.

У рамках звичайної процедури для досягнення безпечної посадкової ваги літаку довелося скинути пальне над шкільними кварталами міста.

Комерційний рейс до Шанхая вдалося успішно посадити. Рятувальники міста розповіли, що постраждалі отримали легкі ушкодження і від госпіталізації відмовилися.

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Люди розповіли, що вони відчули їдкий запах і у них почали пекти очі.

Нагадаємо, у мережі з’явилося нове відео аварії літака МАУ в Тегерані 8 січня.

Джерело: CNN

Фото: Dreamstime

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