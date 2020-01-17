Замовне вбивство: у Харкові розстріляли директора похоронного бюро

У Харкові біля під’їзду одного з будинків між двома припаркованими авто впритул розстріляли чоловіка.

Віталій Шульга працював директором бюро ритуальних послуг, йому було 48 років. Сусіди зазначають, що чоловік був чуйним та неконфліктним.

Очевидці розповіли, що кілер випустив кілька куль, проте з якої саме зброї у поліції не повідомляють.

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У момент стрілянини поряд з жертвою знаходився його водій, проте він не постраждав.

В поліції убивство називають замовним, проте поки що не мають жодних версій. Найімовірніше кілер був добре підготовленим, після стрілянини він швидко залишив місце злочину, прихопивши з собою майже всі речові докази.

Раніше Факти ICTV писали, що у Миколаєві сталася стрілянина внаслідок якої двоє чоловіків отримали поранення.