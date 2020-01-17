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Факты / Происшествия

Заказное убийство: в Харькове расстреляли директора похоронного бюро

В Харькове у подъезда одного из домов между двумя припаркованными авто в упор расстреляли мужчину.

Виталий Шульга работал директором бюро ритуальных услуг, ему было 48 лет. Соседи отмечают, что мужчина был чутким и неконфликтным.

Очевидцы рассказали, что киллер выпустил несколько пуль, однако с какого именно оружия в полиции не сообщают.

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В момент стрельбы рядом с жертвой находился его водитель, однако он не пострадал.

В полиции убийство называют заказным, однако пока нет никаких версий. Скорее всего киллер был хорошо подготовленным, после стрельбы он быстро покинул место преступления, прихватив с собой почти все вещественные доказательства.

Ранее Факты ICTV писали, что в Николаеве произошла стрельба в результате которой двое мужчин получили ранения.

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