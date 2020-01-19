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Факти / Надзвичайні події

У Києві на Троєщині загорілася багатоповерхівка – мешканців евакуюють

У неділю, 19 січня, в Києві загорівся багатоповерховий будинок по вулиці Каштанова, 15-А, що розташований у житловому масиві Троєщина.

Загоряння відбулося на третьому та четвертому поверхах багатоквартирного будинку. Відбувається евакуація мешканців.

Густий дим затягнув все верхні поверхи. На місці працює кілька одиниць пожежної техніки.

Читайте: Пожежа в гуртожитку НАУ в Києві: понад 300 студентів евакуйовані

Деталі події і інформація про постраждалих встановлюються.

 

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Раніше у Києві ТРЦ Ocean Plaza затопило окропом. Через підтоплення були постраждалі, їх забрали швидкі, які прибули на місце події.

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