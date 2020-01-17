У Подільському районі Києва правоохоронці виявили незаконний дитячий садочок, де утримують 11 дітей.

– На місці події поліцейські виявили 11 малолітніх, які перебували на вулиці. Чоловік, який знаходився поруч, під час появи правоохоронців одразу завів дітей до будинку та від спілкування відмовився, – розповіли у прес-службі ГУ НП у Києві.

Через невідкладний обшук правоохоронці увійшли до оселі, де окрім чоловіка знаходилися ще дві жінки, які не мали жодного відношення до дітей.

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За словами начальника Подільського УП Владислава Іщенко, діти знаходилися в антисанітарних умовах, у приміщенні відсутня пожежна безпека, а харчування не відповідає нормам.

– Дітей було передано батькам, яких ми викликали на місце для з’ясування обставин. Надалі працівники сектору ювенальної превенції перевірять вказані родини з метою встановити причини, які штовхають батьків залишати своїх дітей в невідповідних для цього умовах, – додав Іщенко.

За вказаним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років.















Нелегальний дитсадок: у Києві чоловік утримував 11 чужих дітей в антисанітарії / 4 фотографии

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