Ніколи подібного не бачив: у Сіетлі чоловік влаштував масову стрілянину

У результаті стрілянини в центрі міста Сіетл у США в середу ввечері, 22 січня, щонайменше одна людина загинула та ще сімох поранено.

Чоловік, який відкрив вогонь, на вулиці досі перебуває на свободі.

Жертвою нападу стала жінка у віці від 40 до 50 років, вона померла на місці події.

Ще семеро осіб отримали поранення, серед них 9-річна дитина. Поранених негайно доставили до медичного центру.

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Очевидець розповів, що почув стрілянину і побачив багато людей, які тікали від стрільця.

– Це була паніка, – сказав він. – Я ніколи не бачив подібного.

Нагадаємо, у грудні 2019 року через суперечку на вечірці в американському Чикаго сталася стрілянина. Внаслідок події вогнепальні поранення отримали 13 осіб у віці 16-48 років.

Джерело: Newsweek