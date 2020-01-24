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Факти / Надзвичайні події

У Дніпрі біля під’їзду зарізали жінку

23 січня на вулиці Миколи Міхновського в Дніпрі чоловік напав на жінку і вдарив її ножем в шию. Вона була госпіталізована, але померла в машині швидкої допомоги.

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Цього ж вечора нападник був затриманий. За непідтвердженою інформацією, чоловік є співмешканцем загиблої. Напередодні трагедії вони посварилися.

Після нападу чоловік втік, але пізніше повернувся додому і був затриманий співробітниками карного розшуку. Його доставили в райвідділ для подальших розглядів.

Раніше Факти ICTV писали, що у селищі Авангард під Кривим Рогом пасажири напали на таксиста і зарізали його. Йому нанесли щонайменше три ножові поранення та перерізали горло.

Джерело: Інформатор

Фото: Інформатор

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