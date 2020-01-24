У Гані собака помер після укусу чоловіка

У Республіці Гана п’яний чоловік вкусив собаку, який напав на нього, в результаті чого той помер. Відомо, що 45-річний Джастіс Афлакпуй вживав місцевий міцний напій акпетеші.

Інцидент стався, коли в будинок забіг собака, вкусив його за ногу і втік. Чоловік погнався за ним, зловив в кущах неподалік і вкусив у відповідь.

Його брат розповів, що було чутно, як собака гавкає і скавулить. Через кілька хвилин він замовк. Коли він вирішив перевірити, що сталося, то побачив, що після укусу собака загинув. З його рота йшла піна.

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До слова, акпетеші, який випив чоловік, – це спиртний напій, поширений в Гані. Його женуть із забродженого пальмового вина або соку цукрової тростини. Зазвичай, міціність акпетеші становить від 40 до 50 градусів.

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Джерело: Pulse