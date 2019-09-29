PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Ураган Лоренцо посилився до максимальної категорії

Ураган Лоренцо, що знаходиться в Атлантичному океані, посилився до п’ятої максимальної категорії.

Ураган

Національний центр зі спостереження за ураганами США повідомляє, що максимальні пориви вітру можуть досягати 72 м/с, наразі стихія рухається на північ зі швидкістю 17 км/год.

За даними центру, ураган знаходиться приблизно за 2270 км від Азорських островів.

Читайте: Як виглядає ураган Доріан – вражаюче відео з космосу

Лоренцо може досягти Азорських островів вже 1 жовтня.

Нагадаємо, 26 вересня в Атлантичному океані під час шторму зникло судно Bourbon Rhode, на борту якого перебували українці. В МЗС повідомили, що трьох членів екіпажу врятовано, двоє з них – громадяни України.

 

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Bourbon Rhode
Корабельна аварія в Атлантиці: МЗС зв’язується з рідними моряків
Bourbon Rhode
Зникле в Атлантиці судно затонуло: серед трьох врятованих – двоє українців
МЗС України
Під час шторму в Атлантиці зникло судно з українцями на борту – МЗС
Нова загроза для США: тропічний шторм Умберто може перерости в ураган
Нова загроза для США: тропічний шторм Умберто може перерости в ураган
Майкл Джордан
Легенда НБА Майкл Джордан пожертвує $1 млн на ліквідацію наслідків урагану Доріан
дориан
Ураган Доріан: у США загинули близько 50 осіб
Пожежі, тайфуни та урагани: у світі лютує стихія
Пожежі, тайфуни та урагани: у світі лютує стихія
Ураган Доріан: на Багамах загинуло більше 40 людей
Ураган Доріан: на Багамах загинуло більше 40 людей
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка