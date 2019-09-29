Ураган Лоренцо, що знаходиться в Атлантичному океані, посилився до п’ятої максимальної категорії.

Національний центр зі спостереження за ураганами США повідомляє, що максимальні пориви вітру можуть досягати 72 м/с, наразі стихія рухається на північ зі швидкістю 17 км/год.

За даними центру, ураган знаходиться приблизно за 2270 км від Азорських островів.

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Лоренцо може досягти Азорських островів вже 1 жовтня.

Нагадаємо, 26 вересня в Атлантичному океані під час шторму зникло судно Bourbon Rhode, на борту якого перебували українці. В МЗС повідомили, що трьох членів екіпажу врятовано, двоє з них – громадяни України.