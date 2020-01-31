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Факти / Надзвичайні події

У Києві автомобіль збив чоловіка на смерть і зник з місця ДТП

У Києві вулицею Академіка Заболотного автомобіль збив чоловіка, який від отриманих травм помер на місці.

Чоловік переходив дорогу та його збив невідомий автомобіль. Такий висновок зробили виходячи з травм, які були характерні для наслідків ДТП. Тіло жертви знайшли за 25 метрів від пішохідного переходу.

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Поліцейські не змогли встановити ні машину, яка збила пішохода, ні свідків аварії.

Особа загиблого встановлена, йому було близько 24 років.

У Києві автомобіль збив чоловіка на смерть і зник з місця ДТП / 2 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що в Борисполі під колеса поліцейського автомобіля потрапив чоловік, який переходив дорогу. Він загинув на місці.

Джерело: Інформатор

Фото: Інформатор

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