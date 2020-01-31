У Києві вулицею Академіка Заболотного автомобіль збив чоловіка, який від отриманих травм помер на місці.
Чоловік переходив дорогу та його збив невідомий автомобіль. Такий висновок зробили виходячи з травм, які були характерні для наслідків ДТП. Тіло жертви знайшли за 25 метрів від пішохідного переходу.
Читайте: У Сумах маршрутка врізалася в електроопору – 10 постраждалих
Поліцейські не змогли встановити ні машину, яка збила пішохода, ні свідків аварії.
Особа загиблого встановлена, йому було близько 24 років.
У Києві автомобіль збив чоловіка на смерть і зник з місця ДТП / 2 фотографии
Раніше Факти ICTV писали, що в Борисполі під колеса поліцейського автомобіля потрапив чоловік, який переходив дорогу. Він загинув на місці.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+