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Факти / Надзвичайні події

Перше відео і фото перестрілки в Мукачеві (18+)

Відео стрілянини у Мукачеві, внаслідок якої двоє людей отримали вогнепальні поранення, з’явилося в мережі.

Нині два чоловіки, яким 24 і 40 років, перебувають у медзакладі.

Читайте: Стрілянина в центрі Києва: загинув пластичний хірург Сотник

Очевидці повідомили в поліцію, що чули постріли та бачили,  як водії двох транспортних засобів  стріляли у бік одне одного, після чого два позашляховики поїхали в невідомому напрямку.

Перше відео і фото перестрілки в Мукачеві (18+) / 4 фотографии

Як повідомлялося, стрілянина в Мукачеві сталася вранці 7 лютого в районі вулиці Сєченова.

Фото: Mukachevo.net

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