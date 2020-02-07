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Факти / Україна

Стрілянина у Мукачеві: поранено двох чоловіків

В Мукачево, Закарпатська область, вранці 7 лютого сталася перестрілка, в результаті якої двоє людей отримали вогнепальні поранення.

– О 09.50 в поліцію надійшло повідомлення про стрілянину на вулиці Сеченова. Заявник повідомив, що чув постріли і бачив, як водії двох транспортних засобів стріляли в бік один одного, після чого обидва позашляховика поїхали в невідомому напрямку, – повідомила поліція Закарпатської області.

Стрілянина у Мукачеві: поранено двох чоловіків / 2 фотографии

В результаті було поранено двох чоловіків, 24-річного і 40-річного місцевих жителів. Обидва госпіталізовані.

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Місцеве видання mukachevo.net повідомляє, що один з потерпілих перебуває в реанімації. Його стан оцінюється як важкий, проте поранений залишається в свідомості.

На місці події працюють слідчо-оперативна група, експерти та кінологи. Правоохоронці встановлюють обставини інциденту і розшукують зловмисників.

Раніше в Харкові 30 січня стався вибух. Також в районі, де розташований обласний будинок дитини №2, були чутні постріли.

Джерело: Нацполіція

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