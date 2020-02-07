Землетрус в Греції стався в п’ятницю, 7 лютого. Його магнітуда склала 5,5 балів за шкалою Ріхтера. Землетрус зафіксували біля узбережжя острова Крит.

За даними сейсмологів, епіцентр стихії знаходився за 132 км на схід від міста Іракліон, де проживають близько 138 тис.осіб. Осередок залягав на глибині 2 км.

Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

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Нагадаємо, 3 грудня о 23.25 в районі села Станіславчик Бродівського Львівської області було зафіксовано землетрус. Підземні поштовхи дійшли до 2 балів.

Джерело: Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр