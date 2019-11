Землетрус в Албанії стався о 16.45 за центральноєвропейським часом, в 19 км на південний захід від Мамурраса, недалеко від прибережного міста Дуррес, яке найбільше постраждало від руйнівних підземних поштовхів 26 листопада.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в Адріатичному морі. Уточнюється, що потужні поштовхи були відчутні в 40 кілометрах від столиці Албанії.

Читайте: Українців в Албанії просять дати про себе знати – куди дзвонити

Rescue teams briefly suspend their search, due to the #earthquake that struck at 15:46 of a 5.3 magnitude pic.twitter.com/dr0wKPgy34

— Euronews Albania (@EuronewsAlbania) November 27, 2019