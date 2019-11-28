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В Албанії стався другий за добу землетрус

В Албанії двічі за добу стався землетрус, магнітуда останніх підземних поштовхів становила 5,3 бала.

В Албанії стався другий за добу землетрус

Землетрус в Албанії стався о 16.45 за центральноєвропейським часом, в 19 км на південний захід від Мамурраса, недалеко від прибережного міста Дуррес, яке найбільше постраждало від руйнівних підземних поштовхів 26 листопада.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в Адріатичному морі. Уточнюється, що потужні поштовхи були відчутні в 40 кілометрах від столиці Албанії.

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Нагадаємо, внаслідок потужного землетрусу в Адріатичному морі біля узбережжя Албанії, за останніми даними, загинули 13 людей, ще 600 травмовано.

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