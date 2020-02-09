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Факти / Надзвичайні події

Хуртовини та ураган: в Україні оголошено штормове попередження

Штормове попередження на 10 лютого оголошено у кількох регіонах України.

За прогнозами синоптиків, вночі 10 лютого у західних, північних, а також  Вінницькій областях, а вдень на всій території Україні очікуються пориви вітру до 15-20 м/с.

В Карпатах прогнозують сильні снігопади та хуртовини – I рівень небезпеки,  жовтий.

На заході можливі пориви до 25-30 м/с, на високогір’ї Карпат 35-40 м/с (II рівень небезпеки, помаранчевий).

Читайте: Без зими і з посухами. Чим загрожує Україні глобальне потепління

Окрім того, у Києві та області 10 лютого пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).

Нагадаємо, через ускладнення погодних умов в ніч на 5 лютого знеструмило 41 населений пункт у двох областях України.

Джерело: ДСНС

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