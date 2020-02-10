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Факти / Надзвичайні події

Діставали голим з каналізації: у Києві врятували чоловіка

10 лютого у Києві невідомого чоловіка дістали із каналізації. Інцидент стався неподалік станції метро Либідська.

Чоловік виявився повністю голим. Він не зміг пояснити рятувальникам, як опинився у зливній ямі, однак сам вибратись не зміг.

– Молодий чоловік, висловлюючись нецензурною лексикою, запевняв, що у нього “все класно”.

Рятувальники ДСНС Києва швидко дістали та повезли відігрівати цього хлопця, бо швидка допомога довго їхала, – йдеться у повідомленні.

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На відео помітно, що молодик перебував під впливом наркотичних препаратів.

Раніше Факти ICTV повідомляли, що ДСНС просить водіїв не виїжджати із міст. Це пов’язано із погіршенням погодних умов в Україні.

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