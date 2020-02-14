13 лютого уночі на перехресті вул. Кирилівської та Хвойки зіштовхнулися легковий автомобіль Audi та маршрутний автобус №587.
Водій легковика виїхав на зустрічну смугу і не зміг впоратись із керуванням. Разом із ним в машині була вагітна жінка.
Авто занесло на трамвайні колії, де саме проїжджав автобус.
Їхав з вагітною по зустрічці: у Києві п’яний водій влетів у маршрутку / 7 фотографий
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Внаслідок ДТП постраждало шестеро людей, загиблих немає.
– Згідно з даними проведеного тесту, 28-річний водій легковика перебував у стані алкогольного сп’яніння, – заявили у Подільському відділі поліції Києва.
Через порушення ПДР поліція відкрила кримінальне провадження.
Раніше Факти ICTV писали про те, що внаслідок масштабної ДТП на російській трасі під Псковом загинули 8 українців.
Відео: Київ Оперативний
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