У ДТП на трасі під Псковом загинули 8 українців

13 лютого в результаті аварії з мікроавтобусом і фурою на трасі в Псковській області (Росія) загинули вісім осіб.
Загиблі водій і пасажири мікроавтобуса – громадяни України.
Є також двоє постраждалих, серед яких громадянин Білорусі та України, повідомила голова Пустошкінского району Світлана Василькова з посиланням на дані поліції.
Мікроавтобус Mercedes і великовантажний автомобіль Volvo зіткнулися на трасі лоб у лоб.
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На місці аварії працювали представники поліції та пожежно-рятувального підрозділу.
Нагадаємо, на Житомирщині водій мікроавтобуса не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та перекинувся.
Джерело: РИА Новости, Інтерфакс
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