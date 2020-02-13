У ДТП на трасі під Псковом загинули 8 українців

13 лютого в результаті аварії з мікроавтобусом і фурою на трасі в Псковській області (Росія) загинули вісім осіб.

Загиблі водій і пасажири мікроавтобуса – громадяни України.

Є також двоє постраждалих, серед яких громадянин Білорусі та України, повідомила голова Пустошкінского району Світлана Василькова з посиланням на дані поліції.

Мікроавтобус Mercedes і великовантажний автомобіль Volvo зіткнулися на трасі лоб у лоб.

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На місці аварії працювали представники поліції та пожежно-рятувального підрозділу.

Нагадаємо, на Житомирщині водій мікроавтобуса не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та перекинувся.

Джерело: РИА Новости, Інтерфакс