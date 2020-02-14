PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Ехал с беременной по встречке: в Киеве пьяный водитель влетел в маршрутку

13 февраля ночью на перекрестке ул. Кирилловской и Хвойки столкнулись легковой автомобиль Audi и маршрутный автобус №587.

Водитель легковушки выехал на встречную полосу и не смог справиться с управлением. Вместе с ним в машине была беременная женщина.

Авто занесло на трамвайные пути, где как раз проезжал автобус.

Ехал с беременной по встречке: в Киеве пьяный водитель влетел в маршрутку / 7 фотографий

Читайте: Масштабное ДТП в Харькове: столкнулись восемь машин

В результате ДТП пострадали шесть человек, погибших нет.

– Согласно данным проведенного теста, 28-летний водитель легковушки находился в состоянии алкогольного опьянения, – заявили в Подольском отделе полиции Киева.

Из-за нарушения ПДД полиция открыла уголовное производство.

Ранее Факты ICTV писали о том, что в результате масштабного ДТП на русском трассе под Псковом погибли 8 украинцев.

Видео: Киев Оперативный

Источник: Нацполиция

Фото: Киев Оперативный

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка