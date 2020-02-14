13 февраля ночью на перекрестке ул. Кирилловской и Хвойки столкнулись легковой автомобиль Audi и маршрутный автобус №587.
Водитель легковушки выехал на встречную полосу и не смог справиться с управлением. Вместе с ним в машине была беременная женщина.
Авто занесло на трамвайные пути, где как раз проезжал автобус.
Ехал с беременной по встречке: в Киеве пьяный водитель влетел в маршрутку / 7 фотографий
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В результате ДТП пострадали шесть человек, погибших нет.
– Согласно данным проведенного теста, 28-летний водитель легковушки находился в состоянии алкогольного опьянения, – заявили в Подольском отделе полиции Киева.
Из-за нарушения ПДД полиция открыла уголовное производство.
Ранее Факты ICTV писали о том, что в результате масштабного ДТП на русском трассе под Псковом погибли 8 украинцев.
Видео: Киев Оперативный
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