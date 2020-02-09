Зброя в авто і кров на асфальті: затримано осіб, ймовірно пов’язаних із нападом у Мукачеві – ЗМІ

На Закарпатті в Нижніх Воротах силовики зупинили два позашляховики на львівській реєстрації Mercedes G-Glass і Toyota Land Cruiser 200, в яких, за інформацією правоохоронців, знаходилися люди, пов’язані зі стріляниною в Мукачеві.
Автомобілі ймовірних зловмисників на львівській реєстрації затримали на посту близько 22.00 8 лютого. В одній із машин було виявлено автомат.
На кадрах видно сліди крові на асфальті.
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Офіційних коментарів від поліції поки немає.
Нагадаємо, стрілянина у Мукачеві сталася близько 10.00 7 лютого. За попередньою інформацією поліції, невідомий скоїв напад на місцевих жителів.
Поранення отримали двоє чоловіків. 24-річний та 40-річний жителі Мукачева.
Джерело: Перший, Mukachevo.net