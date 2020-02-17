У Запоріжжі педофіл заманив до квартири та зґвалтував двох 10-річніх хлопчиків

У Запоріжжі затримали чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні двох 10-річних хлопчиків.

– Двоє хлопчиків 2010 років народження гуляли на вулиці. У цей час зловмисник запропонував неповнолітнім подивитись металошукач у себе у квартирі, на що останні погодились, – розповіли у ГУ НП у Запорізькій області.

Коли діти опинилися у квартирі, то чоловік їх зґвалтував.

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Підозрюваного у злочині вже затримали, ним виявився раніше судимий чоловік 1980 року народження.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.4 ст.152 (Зґвалтування) КК України. Зловмиснику загрожує від восьми до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Раніше Факти ICTV писали, що у Харкові поліція оперативно затримала підозрюваного у зґвалтуванні 14-річного хлопця.