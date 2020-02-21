У Чернівцях сталася стрілянина – поранено чоловіка

У Чернівцях між двома місцевими жителями виникла суперечка, під час якої один з чоловіків вистрілив у іншого.

Потерпілого 22-річного жителя з пораненням шиї госпіталізували до хірургічного відділення лікарні швидкої медичної допомоги.

Поліції вдалося затримати 36-річного нападника. У нього вилучили зброю, схожу на пневматичну, і боєприпаси.

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Наразі проводиться досудове розслідування. За фактом нападу слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України – хуліганство.

Нападнику загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві чоловік влаштував хаотичну стрілянину посеред вулиці.