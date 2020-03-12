Сутички і сльозогінний газ: в Одесі активісти блокують з’їзд ОПЗЖ

У центрі Одеси місцеві активісти намагалися увірватися до готелю Бристоль, де мала відбутися конференція партії Опозиційна платформа За життя.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що між активістами і прихильниками партії періодично виникали сутички. Хтось навіть розпорошив сльозогінний газ. Поліція намагається не допустити ескалації конфлікту.

Очікується, що на конференції буде ухвалене рішення про висунення в мери Одеси Вадима Рабіновича. Раніше була інформація про те, що балотуватиметься екс-губернатор Одеської області Микола Скорик.