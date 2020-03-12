Сутички і сльозогінний газ: в Одесі активісти блокують з’їзд ОПЗЖ

У центрі Одеси місцеві активісти намагалися увірватися до готелю Бристоль, де мала відбутися конференція партії Опозиційна платформа За життя.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що між активістами і прихильниками партії періодично виникали сутички. Хтось навіть розпорошив сльозогінний газ. Поліція намагається не допустити ескалації конфлікту.
Очікується, що на конференції буде ухвалене рішення про висунення в мери Одеси Вадима Рабіновича. Раніше була інформація про те, що балотуватиметься екс-губернатор Одеської області Микола Скорик.
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Інформації про постраждалих наразі немає. ЗМІ повідомляють, що внаслідок бійки пом’яли капот припаркованого неподалік автомобіля.
Наразі біля готелю Брістоль стало спокійніше, на місці присутня поліція. Останнім часом ніхто з учасників конференції в Брістоль не заходив.
До слова, раніше у скандал втрапила нардеп від Опозиційної платформи За життя Наталія Королевська. У Львові активісти зірвали виїзне засідання комітету Ради через те, що вона не змогла визнати РФ агресором.
Фото: Думская
Джерело: ДумскаяТеги: Одеса, Одеса сутичкиЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Завантаження...
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