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Факти / Надзвичайні події

Сутички і сльозогінний газ: в Одесі активісти блокують з’їзд ОПЗЖ

У центрі Одеси місцеві активісти намагалися увірватися до готелю Бристоль, де мала відбутися конференція партії Опозиційна платформа  За життя.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що між активістами і прихильниками партії періодично виникали сутички. Хтось навіть розпорошив сльозогінний газ. Поліція намагається не допустити ескалації конфлікту.

Очікується, що на конференції буде ухвалене рішення про висунення в мери Одеси Вадима Рабіновича. Раніше була інформація про те, що балотуватиметься екс-губернатор Одеської області Микола Скорик.

Сутички і сльозогінний газ: в Одесі активісти блокують з’їзд ОПЗЖ / 5 фотографий

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Інформації про постраждалих наразі немає. ЗМІ повідомляють, що внаслідок бійки пом’яли капот припаркованого неподалік автомобіля.

Наразі біля готелю Брістоль стало спокійніше, на місці присутня поліція. Останнім часом ніхто з учасників конференції в Брістоль не заходив.

До слова, раніше у скандал втрапила нардеп від Опозиційної платформи За життя Наталія Королевська. У Львові активісти зірвали виїзне засідання комітету Ради через те, що вона не змогла визнати РФ агресором.

Фото: Думская

Джерело: Думская

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