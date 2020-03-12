Столкновения и слезоточивый газ: в Одессе активисты блокируют съезд ОПЗЖ

В центре Одессы местные активисты пытались ворваться в отель Бристоль, где должна была состояться конференция партии Оппозиционная платформа За жизнь.

Местные СМИ сообщают, что между активистами и сторонниками партии периодически возникали стычки. Кто-то даже распылил слезоточивый газ. Полиция пытается не допустить эскалации конфликта.

Ожидается, что на конференции будет принято решение о выдвижении в мэры Одессы Вадима Рабиновича. Ранее была информация о том, что будет баллотироваться экс-губернатор Одесской области Николай Скорик.