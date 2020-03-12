Столкновения и слезоточивый газ: в Одессе активисты блокируют съезд ОПЗЖ

В центре Одессы местные активисты пытались ворваться в отель Бристоль, где должна была состояться конференция партии Оппозиционная платформа За жизнь.
Местные СМИ сообщают, что между активистами и сторонниками партии периодически возникали стычки. Кто-то даже распылил слезоточивый газ. Полиция пытается не допустить эскалации конфликта.
Ожидается, что на конференции будет принято решение о выдвижении в мэры Одессы Вадима Рабиновича. Ранее была информация о том, что будет баллотироваться экс-губернатор Одесской области Николай Скорик.
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Информации о пострадавших пока нет. СМИ сообщают, что в результате драки помяли капот припаркованного неподалеку автомобиля.
Сейчас возле отеля Бристоль стало спокойнее, на месте присутствует полиция. В последнее время никто из участников конференции в Бристоль не заходил.
К слову, ранее в скандал попала нардеп от Оппозиционной платформы За жизнь Наталия Королевская. Во Львове активисты сорвали выездное заседание комитета Рады из-за того, что она не смогла признать РФ агрессором.
Фото: Думская
Источник: ДумскаяТеги: Одесса, Одеса сутичкиЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Загружается…
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