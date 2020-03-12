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Факты / Происшествия

Столкновения и слезоточивый газ: в Одессе активисты блокируют съезд ОПЗЖ

В центре Одессы местные активисты пытались ворваться в отель Бристоль, где должна была состояться конференция партии Оппозиционная платформа  За жизнь.

Местные СМИ сообщают, что между активистами и сторонниками партии периодически возникали стычки. Кто-то даже распылил слезоточивый газ. Полиция пытается не допустить эскалации конфликта.

Ожидается, что на конференции будет принято решение о выдвижении в мэры Одессы Вадима Рабиновича. Ранее была информация о том, что будет баллотироваться экс-губернатор Одесской области Николай Скорик.

Столкновения и слезоточивый газ: в Одессе активисты блокируют съезд ОПЗЖ / 5 фотографий

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Информации о пострадавших пока нет. СМИ сообщают, что в результате драки помяли капот припаркованного неподалеку автомобиля.

Сейчас возле отеля Бристоль стало спокойнее, на месте присутствует полиция. В последнее время никто из участников конференции в Бристоль не заходил.

К слову, ранее в скандал попала нардеп от Оппозиционной платформы За жизнь Наталия Королевская. Во Львове активисты сорвали выездное заседание комитета Рады из-за того, что она не смогла признать РФ агрессором.

Фото: Думская 

Источник: Думская

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