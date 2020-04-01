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Потужний землетрус стався у США

У Сполучених Штатах на території штату Айдахо Геологічна служба США (USGS) зафіксувала підземні поштовхи магнітудою 6,5.

Епіцентр землетрусу залягав поблизу міста Чалліс на глибині 10 км.

Через півгодини стався повторний землетрус – магнітудою 4,6.

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Даних про загиблих та травмованих немає.

 

Наприкінці березня у Росії на Камчатці стався землетрус магнітудою 7,6. Епіцентр залягав в акваторії Тихого океану на відстані 463 км на південь від Петропавловськ-Камчатського міського округу.

Джерело: USGS

Фото: Dreamstime

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