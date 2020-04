Потужний землетрус стався у США

У Сполучених Штатах на території штату Айдахо Геологічна служба США (USGS) зафіксувала підземні поштовхи магнітудою 6,5.

Епіцентр землетрусу залягав поблизу міста Чалліс на глибині 10 км.

Через півгодини стався повторний землетрус – магнітудою 4,6.

Даних про загиблих та травмованих немає.

More on the M 6.5 earthquake – 72km W of Challis, Idaho that just occurred here: https://t.co/Wquf6zjw1L Please let us know what you felt here: https://t.co/mXSyJ1nPuS pic.twitter.com/Mvx09rXimg

— USGS (@USGS) April 1, 2020