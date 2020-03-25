У Росії на Камчатці стався землетрус магнітудою 7,6.

Жертв і руйнувань, за попередніми даними, немає. Сейсмостанція Петропавловськ повідомляє, що землетрус стався на глибині 50 км.

Епіцентр перебував в акваторії Тихого океану на відстані в 463 км на південь від Петропавловськ-Камчатського міського округу.

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До берегової лінії – 317 км. Загроза цунамі не оголошувалася.

Також наголошується, що підземні поштовхи силою до 5 балів відчувалися в окремих районах Петропавловська-Камчатського і Вілючинського міських округів, а також Елізовського і Усть-Більшерецького районів.

Раніше у Хорватії стався потужний землетрус магнітудою 5,3. Епіцентр поштовхів зафіксували за 7 км на північ від столиці країни – Загреба.

Джерело: МНС Росії