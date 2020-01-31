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Факти / Надзвичайні події

Під Києвом у багатоповерхівці вибухнув газ

У місті Обухів, що на Києвщині сталася надзвичайна ситуація.

У квартирі багатоповерхівки вибухнула газова плита на кухні 60-річного чоловіка.

Він отримав опіки вух та шиї. Газова служба повідомила, що чоловік поставив чайник, вода закипіла і залила вогонь, через деякий час, коли він спробував заново підпалити конфорку – газ вибухнув.

На місці працює поліція Київщини та ДСНС. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

Читайте: Вибух у квартирі в Дніпрі: постраждали двоє людей

Під Києвом у багатоповерхівці вибухнув газ / 2 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що граната вибухнула у київському гуртожитку.

Джерело: ДСНС

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