У Чорнобильській зоні відчуження триває гасіння пожеж на території Корогодського, Котовського та Денисовецького лісництв у Київській області.

Рятувальники зазначають, що окремими осередками горить трав’яний настил та лісова підстилка.

До гасіння пожеж залучено 366 осіб та 88 одиниць техніки, з них від ДСНС 307 осіб особового складу та 63 одиниці техніки (зокрема 3 літаки АН-32П та 3 вертольоти ДСНС, якими 12 квітня здійснено 143 скидання – 370 т води).

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У Житомирській області пожежу лісової підстилки поблизу села Звіздаль на території Народицького та Кліщівського лісництв локалізовано.

– Відкритого вогню немає, спостерігається тління двох вогнищ на загальній площі близько 5 га, – йдеться в повідомленні.

До гасіння залучено 82 особи та 25 одиниць техніки, з них від ДСНС 51 особу та 15 одиниць техніки.

Нагадаємо, пожежа в Чорнобильській зоні відчуження виникла 4 квітня. Горів ліс між відселеними селами Володимирівка та Жовтневе Котовського лісництва.