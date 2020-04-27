На Київщині син розрубав матері голову сокирою на очах у свідків

На Київщині син розрубав рідній матері голову сокирою просто на очах у свідків.

60-річну жінку в селі поважали і жаліли. Вона буквально розривалася між доглядом за лежачою матір’ю та проблемами сина.

36-річного чоловіка місцеві називають наркоманом та ще й психічно хворим. Кілька разів його лікували у спецзакладах.

Одного ранку він сварився із матір’ю, кидався на неї, розтрощив табурет на голові. А потім взагалі схопився за сокиру. Перелякана жінка благала сина не чіпати її та вибігла на подвір’я.

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Від свого скаженого сина жінка втекла у бік поля. Але чоловік виявився спритнішим. Наздогнав матір і двічі вдарив сокирою по голові і жінка впала на землю.

Саме в цю мить до поля добігли й сусіди, на очах у яких відбулася кривава розправа. Але було запізно. Нещасна жінка загинула раніше, ніж встигли викликати швидку.

Вже після вбивства з’ясувалося, що це був не спонтанний наркоманський вибрик. Чоловік пояснив, що хотів зробити матері краще.

Як писали Факти ICTV, на Львівщині вбили закохану пару підлітків, яких змушували продавати наркотики.