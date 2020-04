У Нью-Йорку знайшли вантажівки з десятками трупів, які вже почали розкладатися

У Нью-Йорку (США) місцеві жителі викликали поліцію, коли почули страшний сморід від вантажівок, які припарковані біля похоронного бюро у Брукліні.

Правоохоронці розкрили фургони і виявили там десятки людських тіл, які вже почали розкладатися.

У Нью-Йорку майже 90% пацієнтів з Covid-19, підключених до ШВЛ, померли – Bloomberg

Пізніше в поліції уточнили, що виявили чотири фургона, в яких було до 60 трупів.

Щонайменше в одному з автомобілів не працювала холодильна установка, тіла виклали на лід.

Однак невідомо скільки з померлих, знайдених у вантажівці, стали жертвами коронавірусу. Автомобілі розвантажували люди в захисних костюмах.

Похоронне бюро зберігало тіла у вантажівках, оскільки в приміщенні не працювала холодильна установка. Трупи повинні були відвезти в крематорій, однак не встигли це зробити вчасно.

