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Факти / Надзвичайні події

У Нью-Йорку знайшли вантажівки з десятками трупів, які вже почали розкладатися

У Нью-Йорку (США) місцеві жителі викликали поліцію, коли почули страшний сморід від вантажівок, які припарковані біля похоронного бюро у Брукліні.

Правоохоронці розкрили фургони і виявили там десятки людських тіл, які вже почали розкладатися.

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Пізніше в поліції уточнили, що виявили чотири фургона, в яких було до 60 трупів.

Щонайменше в одному з автомобілів не працювала холодильна установка, тіла виклали на лід.

Однак невідомо скільки з померлих, знайдених у вантажівці, стали жертвами коронавірусу. Автомобілі розвантажували люди в захисних костюмах.

Похоронне бюро зберігало тіла у вантажівках, оскільки в приміщенні не працювала холодильна установка. Трупи повинні були відвезти в крематорій, однак не встигли це зробити вчасно.

Раніше у США лікар, що боролась з пандемією Covid-19, покінчила життя самогубством.

Джерело: NYT

Фото: Dreamstime

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