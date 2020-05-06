Акція проти карантину: до урядового кварталу стягнули поліцейських та Нацгвардію

Співробітники поліції та бійці Нацгвардії заступили на посилене чергування в урядовому кварталі, де бізнесмени анонсували на 11.00 6 травня всеукраїнську акцію Карантин вбиває.

– Для забезпечення порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на чергування, – йдеться у повідомленні.

Організатори також анонсували залучення автотранспорту до проведення акції, тому правоохоронці обмежили рух окремими вулицями в центрі Києва.

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Столичная поліція просить автомобілістів завчасно планувати свої маршрути, а учасників акції – дотримуватися норм карантину та не порушувати громадський порядок.

Водночас активісти вже заблокували рух автотранспорту з вимогою не перешкоджати підприємницькій діяльності під час карантину. Наразі близько 50 авто зупинилися на Європейській площі, а на пішоходних переходах біля парламентської бібліотеки та стадіону Динамо активісти ходять по колу.

Факти ICTV раніше писали про те, що 5 травня у Києві запрацювали продуктові ринки.