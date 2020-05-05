На Черкащині чоловік забив до смерті немічну дружину покійного брата

У Черкаській області бездомний самовільно заселився в квартиру дружини покійного брата і бив її, поки жінка не померла.

Вдова мала першу групу інвалідності і ходила з паличкою. Чоловік скористався тим, що її ніхто не відвідував через карантин і оселився в квартирі.

Першою про подію дізналася мати. Вона не могла додзвонитися до дочки цілий день і пішла до неї додому, але двері ніхто не відкрив. Жінка попросила сусіда пролізти в кватирку і перевірити, що там відбувається.

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Коли хлопець пробрався в квартиру, то виявив на ліжку труп Наталії. Жінка була в побоях, а на потилиці була кров.

Підозрюваний приїхав після першого дзвінка і заявив, що не вбивав, а один раз вдарив.

За словами сестри загиблої, видно, що синці на тілі були давні.

Чоловік поміщений в СІЗО, йому загрожує мінімум 10 років в’язниці.

Нагадаємо, в одній з квартир селища Слобожанське в Дніпропетровській області коханець багатодітної жінки забив до смерті її 2-річного сина.