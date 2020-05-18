Відео обвалу стіни багатоповерхівки на Торговій вулиці в Одесі виклали в мережі.

У будинку 1890 року в результаті обвалу пошкоджено три квартири.

Рятувальники ДСНС розбирають завали з метою виявлення можливих постраждалих.

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Відео обвалу стіни багатоповерхівки в Одесі / 3 фотографии

Уточнюється, що в результаті події було заблоковано рух тролейбусу №2.

Нагадаємо, обвал стіни будинку в Одесі стався 18 травня вдень. Інформація про причини і постраждалих уточнюється.

Фото: Думская