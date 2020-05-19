У Рівненській області правоохоронці викрили діяльність злочинної групи, яка під приводом лікування алко/наркозалежності займалася викраденням людей.

Загалом за такою схемою працювали шість центрів – п’ять у Рівненській і один у Тернопільській областях, які діяли з 2016 року. Викрадених людей утримували в умовах ізоляції, запевняючи, що лікують їх від наркотичної чи алкогольної залежностей.

– Зацікавлені особи здійснювали за це періодичну оплату – від 5 до 12 тис грн за місяць. При цьому, за порушення режиму перебування, а також спроби втечі до утримуваних застосовувалися насильницькі дії. Їх поміщали до спеціального карцера, де карали їх фізично та примусово вводили психотропні та наркотичні речовини з метою придушення їх волі, – зазначили в Офісі генпрокурора.

За результатами обшуків у “медцентрах”, які працювали без відповідних документів, виявили 145 “пацієнтів”. Про підозру повідомили 21 учаснику організованої злочинної групи за фактами незаконного викрадення людей, 14 з них – затримали.

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На Рівненщині викрили злочинну групу, яка викрадала людей під приводом лікування / 5 фотографий

До слова, у Києві директор приватної фірми “наварив” 16,5 млн грн на постачаннях медобладання до столичних лікарень.