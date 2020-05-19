У Києві чиновник взяв 18 тис. грн за прискорення в отриманні закордонних паспортів

У Києві судитимуть завідувача сектору документального забезпечення та архівної роботи Оболонського РВ ЦТУ Державної міграційної служби за отримання хабара.

Чиновника підозрюють у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди за прискорення в отриманні біометричних закордонних паспортів.

Він був затриманий в березні під час отримання хабара в розмірі 18 тис. грн.

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Обвинувальний акт за підозрою чиновника, передбаченого ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу України, направлено до Оболонського районного суду.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до 10 років.

Раніше Державне бюро розслідувань затримало прикордонника за отримання хабара за перевезення контрабанди до Румунії.